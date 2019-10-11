ВТБ до конца 2019 года введет комиссии для юрлиц за ведение счетов в евро

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует до конца этого года ввести комиссию для юридических лиц за ведение счетов в евро. Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

"По юридическим лицам мы будем постепенно вводить комиссии за ведение счетов в евро", - сказал он, уточнив, что комиссия будет введена до конца года.

Ранее ВТБ объявил о прекращении приема вкладов населения в евро. Банк объяснил это низким спросом и рыночной конъюнктурой.

Российским банкам стало невыгодно размещать за границей привлеченные средства в евро из-за отрицательных ставок. Поэтому участники рынка попросили ЦБ РФ изучить возможность разрешить им вводить отрицательные ставки по валютным депозитам компаний. При этом в Банке России подчеркивали, что речи о вкладах населения не идет.