Более 9,5 млн кодов маркировки на обувь получили участники рынка с 1 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Участники оборота обуви с 1 октября начали получать цифровые коды маркировки для товаров, за 10 дней выдано более 9,5 млн кодов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба оператора проекта Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"За первые 10 дней нового периода участники оборота получили более 9,5 млн цифровых кодов, из них на остатки пришлось - 10 тыс.", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ отметили, что для остатков обувных товаров цифровые коды выдаются бесплатно по решению ЦРПТ. "Их можно заказать до 1 марта 2020 года, после этой даты оборот немаркированной обувной продукции будет запрещен", - добавили в пресс-службе.

Пилотный проект по маркировке и прослеживанию обуви завершился 30 июня 2019 года. С 1 октября стала возможной добровольная маркировка, обязательная маркировка наступит с 1 июля 2020 года.