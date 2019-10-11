Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 9,5 млн кодов маркировки на обувь получили участники рынка с 1 октября

Для остатков обувных товаров цифровые коды выдаются бесплатно по решению ЦРПТ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Участники оборота обуви с 1 октября начали получать цифровые коды маркировки для товаров, за 10 дней выдано более 9,5 млн кодов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба оператора проекта Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"За первые 10 дней нового периода участники оборота получили более 9,5 млн цифровых кодов, из них на остатки пришлось - 10 тыс.", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ отметили, что для остатков обувных товаров цифровые коды выдаются бесплатно по решению ЦРПТ. "Их можно заказать до 1 марта 2020 года, после этой даты оборот немаркированной обувной продукции будет запрещен", - добавили в пресс-службе.

Пилотный проект по маркировке и прослеживанию обуви завершился 30 июня 2019 года. С 1 октября стала возможной добровольная маркировка, обязательная маркировка наступит с 1 июля 2020 года.

Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Ставрополье снизит расходы на обслуживание госдолга в 2019 году
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, общий объем затрат на обслуживание госдолга в регионе составит порядка 761,8 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС