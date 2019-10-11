Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пенсия неработающих пенсионеров может превысить прожиточный минимум вдвое к 2022 году

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин отметил, что планируется пенсия 18,2 тыс. рублей при прожиточном минимуме 9,9 тыс. рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году. Об этом заявил в пятницу аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

"Пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2018 году была 14,4 тыс. при прожиточном минимуме 8512 рублей. А в 2022 году планируется уже 18,2 тыс. рублей при прожиточном минимуме 9,9 тыс. рублей, то есть почти в два раза превышает [прожиточный минимум пенсионера]", - сказал он заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Штогрин добавил, что средства на индексацию пенсий и других выплат в бюджете Пенсионного фонда заложены, все положенные выплаты пенсионеры получат.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Ставрополье снизит расходы на обслуживание госдолга в 2019 году
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, общий объем затрат на обслуживание госдолга в регионе составит порядка 761,8 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС