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Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года

Компания "Нафтогаз Украины" с 1 октября повысила цены на газ для промышленных потребителей примерно на 5%, до 4899-5458 гривен

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов. Об этом заявил Максим Рабинович, директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины", выступая на Украинском газовом форуме.

"Как будет с января. Цена будет рыночной, - приводит РБК-Украина слова главы дочерней структуры "Нафтогаза" о ценах на газ для населения. - Она определяется как среднее арифметическое цены для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены".

Компания "Нафтогаз Украины" с 1 октября повысила цены на газ для промышленных потребителей примерно на 5%, до 4899-5458 гривен ($200-222,5) за тыс. куб. м без учета НДС и расходов на его транспортировку. Сейчас "Нафтогаз" для определения цены газа для потребителей анализирует четыре источника - цену для коммерческих потребителей за предыдущий месяц, данные Минэкономики по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. При этом компания должна выбрать из них самую низкую.

Новая программа финансовой помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Сейчас идут переговоры о выделении дальнейшего финансирования. Среди ключевых условий, предъявляемых МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня.

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Украина
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