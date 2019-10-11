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Время паромной переправы через пролив Хайнань сокращено вдвое до одного часа

Пристани Сюйвэнь и Синьхайган в северной и южной части пролива в ускоренном режиме обеспечат ежегодную перевозку свыше 17,2 млн пассажиров

ХАЙКОУ /Китай/, 11 октября. /ТАСС/. Время паромной переправы через пролив, отделяющий материковую часть КНР от острова Хайнань, к концу этого года будет сокращено вдвое. Об этом сообщила хайнаньская Ассоциация предприятий современной сферы услуг.

Согласно данным, опубликованным на официальной странице организации в социальной сети WeChat, после увеличения пропускной способности время переправы займет около одного часа. Пристани Сюйвэнь и Синьхайган в северной и южной части пролива в ускоренном режиме обеспечат ежегодную перевозку свыше 17,2 млн пассажиров и 3,2 млн транспортных средств. "Таким образом будет создана сама крупная паромная переправа в мире", - уточнил представитель администрации города Чжаньцзян.

Как сообщила газета "Хайнань жибао", строительство пристаней в порту Сюйчжоу (провинция Гуандун), который от острова отделяет пролив Хайнань (Цюнчжоу) шириной примерно 20 км, уже завершено. В настоящее время около 2 тыс. рабочих возводят модернизированные терминалы.

Новый транспортный комплекс состоит из 16 пристаней, каждая из которых может принимать два судна водоизмещением по 5 тыс. тонн: одно для перевозки пассажиров и обычных товаров, другое для специальных и нестандартных грузов.

Паром - единственный вид транспорта через пролив Хайнань, ширина которого составляет от 20 до 40 км, а максимальная глубина - 120 м. Ранее рассматривался вопрос о строительстве в этом районе моста, однако из-за штормов и тайфунов, периодически нарушающих регулярное транспортное сообщение острова с материком, специалисты из соображений безопасности признали такой проект неприемлемым. В то же время уже ведутся подготовительные работы по строительству на глубине 300 м подводного туннеля длиной 24 км, который обещает стать самым протяженным в мире.

Теги
КитайХайнань
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