Принятие закона о горных территориях поможет сократить отток населения из СКФО

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Отток населения из высокогорных районов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) поможет сократить принятие закона о горных территориях. Такое мнение высказал в пятницу министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, на проходящей в Махачкале конференции по развитию горных территорий.

"Северный Кавказ - это преимущественно горная территория, порядка 70% покрыта горными и предгорными районами, это очень большая цифра. И такой рельеф обуславливает необходимость формирования особенной государственной политики для развития и принятия соответствующего закона, который позволит, в первую очередь, сохранить и приумножить население, которое постоянно проживает в горах. Мы знаем, что в настоящее время горцы уезжают, спускаются на равнину, переезжают в города, потому что там больше возможности найти работу, дать образование детям, самим получить образование, больше возможностей для получения других благ и эту тенденцию нужно переламывать", - сказал Чеботарев.

Для предотвращения оттока населения, нужно сделать так, чтобы человек имел возможность пользоваться всеми благами цивилизации, даже находясь в отдаленных, высокогорных населенных пунктах, считает он. "Принятие такого законопроекта будет способствовать тому, чтобы уровень жизни, проживающего в горах населения, повышался, чтобы люди могли давать достойное образование своим детям и сами получать квалификацию при необходимости. Смогут получать другие аспекты социальной поддержки - в здравоохранении, образовании", - добавил он.

По его определению суть законопроекта - максимально эффективное использование естественных преимуществ, которыми обладают территории Северного Кавказа. "Преимущества эти очевидны: особые условия для сельского хозяйства, продукция которого всегда пользовалась и будет пользоваться спросом, особенно в условиях ухудшения экологической ситуации, в целом, в мире", - добавил он.

Модельный закон "О развитии и охране горных территорий" разрабатывается по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Предполагается, что принятие документа позволит наладить правовое регулирование общественных отношений на горных территориях стран СНГ, создать условия для повышения уровня жизни населения горных территорий, устойчивого национального пространственного развития, сохранения уникальных горных экологических систем, традиционного образа жизни, культурных традиций.

В Махачкале проходит научно-практическая конференция "Развитие горных территорий", посвященная столетию со дня рождения первого заместителя председателя Совета министров Дагестанской АССР, председателя Госплана ДАССР Абдуллы Гаджиева.