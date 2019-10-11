Ростех договорился с кредиторами старейшего в России производителя лекарств

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ростех договорился с кредиторами ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко" о заключении до конца года мирового соглашения о прекращении процедуры банкротства предприятия, предполагающего погашение обязательств перед ними, а также выплату зарплаты коллективу. Об этом сообщил ТАСС представитель Ростеха.

Как уточнили в корпорации, долг сотрудникам также планируется погасить в 2019 году. По словам представителя корпорации, к моменту передачи корпорации 100% акций фармпредприятия в 2018 году оно уже находилось в кризисной ситуации, совокупные долги завода превышали 1 млрд рублей, а долг по зарплате составлял 150 млн рублей.

"Мировое соглашение подразумевает, что обязательства перед кредиторами будут погашены за счет продажи акций в дочерних предприятиях "Мосхимфармпрепаратов". Обязательным условием соглашения является выплата в кратчайшие сроки задолженности по заработной плате коллективу фармпредприятия", - сообщил представитель Ростеха.

Он добавил, что после завершения процедуры банкротства предприятие продолжит выпуск медицинских препаратов, и Ростех прилагает все усилия по стабилизации ситуации. "При этом надо понимать, что права акционера в процедуре банкротства существенно ограничены и многое зависит от действий конкурсного управляющего и кредиторов", - сказал он.

Ранее сегодня стало известно, что следователи начали проверку в связи с задолженностью по зарплате сотрудникам "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко", образовавшейся с 31 мая 2018 года из-за банкротства фармацевтической компании. По факту доведения ОАО до банкротного состояния в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в сентябре 2019 года возбуждено уголовное дело.

Компания "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко", старейший в России производитель лекарственных средств, была передана в состав госкорпорации "Ростех" в начале 2018 года в соответствии с указом президента РФ. На момент передачи акций компания уже 9 месяцев находилась под процедурой банкротства, было введено конкурсное управление, общий размер кредиторской задолженности превышал 1 млрд рублей.