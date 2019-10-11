Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростех договорился с кредиторами старейшего в России производителя лекарств

Как уточнили в корпорации, еще в 2018 году совокупные долги "Мосхимфармпрепаратов им. Н.А. Семашко" превысили 1 млрд рублей, а долг по зарплате перед сотрудниками составлял 150 млн рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ростех договорился с кредиторами ОАО "Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко" о заключении до конца года мирового соглашения о прекращении процедуры банкротства предприятия, предполагающего погашение обязательств перед ними, а также выплату зарплаты коллективу. Об этом сообщил ТАСС представитель Ростеха.

Как уточнили в корпорации, долг сотрудникам также планируется погасить в 2019 году. По словам представителя корпорации, к моменту передачи корпорации 100% акций фармпредприятия в 2018 году оно уже находилось в кризисной ситуации, совокупные долги завода превышали 1 млрд рублей, а долг по зарплате составлял 150 млн рублей.

"Мировое соглашение подразумевает, что обязательства перед кредиторами будут погашены за счет продажи акций в дочерних предприятиях "Мосхимфармпрепаратов". Обязательным условием соглашения является выплата в кратчайшие сроки задолженности по заработной плате коллективу фармпредприятия", - сообщил представитель Ростеха.

Он добавил, что после завершения процедуры банкротства предприятие продолжит выпуск медицинских препаратов, и Ростех прилагает все усилия по стабилизации ситуации. "При этом надо понимать, что права акционера в процедуре банкротства существенно ограничены и многое зависит от действий конкурсного управляющего и кредиторов", - сказал он.

Ранее сегодня стало известно, что следователи начали проверку в связи с задолженностью по зарплате сотрудникам "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко", образовавшейся с 31 мая 2018 года из-за банкротства фармацевтической компании. По факту доведения ОАО до банкротного состояния в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в сентябре 2019 года возбуждено уголовное дело.

Компания "Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко", старейший в России производитель лекарственных средств, была передана в состав госкорпорации "Ростех" в начале 2018 года в соответствии с указом президента РФ. На момент передачи акций компания уже 9 месяцев находилась под процедурой банкротства, было введено конкурсное управление, общий размер кредиторской задолженности превышал 1 млрд рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Глава министерства Стивен Мнучин заявил, что американские санкции против Анкары будут очень мощными и могут сокрушить турецкую экономику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС