ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. ЦБ может отказаться от планов разделения инвесторов-физических лиц на три категории - "защищаемые неквалифицированные инвесторы", "простые неквалифицированные инвесторы" и "квалифицированные инвесторы". Таким образом останется только две категории - квалифицированный и неквалифицированный инвестор. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на форуме инновационных финансовых технологий FIinopolis.

"Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями, последняя состоялась 2-3 недели назад. Она нас подтолкнула, с одной стороны, к тому, чтобы упростить регулирование. Возможно, мы откажемся, с большой вероятностью, от трех категорий (инвесторов - прим. ТАСС), будет все-таки две - квал/неквал", - сказал он.

Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.

Шевцов также сообщил, что Банк России готов разрешить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги высшей категории.

"Говоря об иностранных ценных бумагах еще раз подчеркну, что мы предполагаем, что бумаги, входящие в международные индексы и листингованные биржами - у нас есть список бирж, которые мы признаем, важно еще, чтобы они входили в индексы, потому что это означает определенную ликвидность - они будут доступны и неквалифицированным инвесторам", - сказал он.

Допуск неквалифицированных инвесторов будет разрешен исключительно к иностранным бумагам высшей категории. "Это должны быть ликвидные, входящие в листинг и международно признанные индексы ценные бумаги, их достаточно много - но не любые. Бумаги, которые не залистингованы на бирже, не входят в индексы - это сложная, гораздо сложнее, чем листингованные бумаги, материя, где мы не готовы будем идти на уступки. Но, например, то, что сейчас допущено на российские биржи, это войдет", - отметил Швецов.

Он добавил, что ЦБ рассчитывает, что законопроект о категориях инвесторов-физлиц начнет действовать с 1 апреля 2021 года.

"Я думаю, что мы с 1 апреля 2021 года вполне можем запуститься. То есть принять его в осеннюю сессию, и пять кварталов на подготовку нормативки. Мы поговорили с финансовыми организациями, им нужно не менее четырех месяцев после принятия стандартов СРО (саморегулируемых организаций - прим. ТАСС) для того, чтобы окончательно доработать программное обеспечение. Поэтому, я очень надеюсь, что если закон будет принят в осеннюю сессию, к середине следующего года СРО утвердят в ЦБ свои стандарты, два квартала будет истрачено на стандарты и три квартала на подготовку брокеров", - сказал он.

По его словам, стандарты СРО должны будут содержать принципы тестирования неквалифицированных инвесторов на понимание финансовых инструментов. "Такие тесты в онлайне будут формироваться саморегулируемыми организациями, закон лишь будет содержать принцип. И собственно это главное наверное изменение, которое мы для себя приняли - что мы не откажемся от принципа продавать клиенту то, что он понимает, этот принцип остается, но выявление, насколько человек это понимает, конкретно, какие вопросы ему будут задавать, что он будет отвечать - будет на уровне стандартов саморегулируемых организаций", - сказал Швецов.