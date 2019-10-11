СП: финансирование санаторно-курортного лечения льготников в РФ в 15 раз меньше нужного

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сумма средств, выделяемых на обеспечение льготной категории граждан санаторно-курортным лечением в России, в 15 раз ниже необходимой, поэтому люди годами ждут возможности получить эту услугу. Об этом сообщил в пятницу аудитор Счетной палаты (СП) РФ Сергей Штогрин.

"Обеспечение санаторно-курортным лечением наших граждан. Средств недостаточно. И сумма из единого денежного возмещения, которая полагается нашим гражданам и идет на оплату санаторно-курортного лечения, она очень незначительна и в 15 раз ниже, чем необходимо", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Именно такая ситуация с финансированием, по его словам, приводит к тому, что граждане, входящие в льготные категории, годами ждут возможности получить санаторно-курортное лечение.

Глава Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим в свою очередь сообщил, что в бюджете ФСС на 2020 год запланировано 5,5 млрд рублей на эти цели.