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Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива

Эти бутылки полностью состоят из биологической основы и пригодны для вторичной переработки

ТАСС, 11 октября. Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Бутылки полностью состоят из биологической основы и пригодны для вторичной переработки. Они изготовлены из древесного волокна, полученного из экоустойчивых источников. Они будут использованы для тестирования новой барьерной технологии. По словам авторов, в будущем это позволит отказаться от пластика в производстве бутылок.

"Мы продолжаем внедрять инновации по всем форматам упаковки и довольны прогрессом, которого нам удалось добиться в разработке бутылки из эковолокна. Мы еще не достигли поставленной задачи, однако оба образца являются важным шагом на пути к реализации конечной цели по выходу с революционной новинкой на рынок", - подчеркивает вице-президент по развитию Carlsberg Group Мириам Шинглтон.

В настоящее время, по данным Carlsberg, к ним присоединились такие мировые компании, как Coca-Cola, Absolut и L’Oreal, которые объединятся для разработки концепции бумажной бутылки. "Сотрудничество с нашими партнерами с 2015 года над созданием тары для пива из эковолокна показывает, что такого рода инновации могут быть внедрены только тогда, когда мы работаем вместе. Мы рады, что другие компании-единомышленники присоединились к нам", - заключает Шинглтон.

Датская пивоваренная корпорация основана в 1847 году предпринимателем Якобом Кристианом Якобсеном. Ее штаб-квартира расположена в Копенгагене. Компания производит пиво под различными торговыми марками, включая Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, Baltika и многие другие.

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