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AFP: Франция хочет развивать альянс Renault - Nissan

Ранее совет директоров Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту генерального директора

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Франция выступает за сохранение альянса Renault - Nissan. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу Минфина Франции Брюно Ле Мэра.

"Мы хотим, чтобы альянс вступил в новую стадию с новой промышленной стратегией", - отметил он. По его словам, на современном этапе основными приоритетами будущего автомобилестроения являются электроавтомобили и автомобили с автономным управлением".

В пятницу совет директоров компании Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту генерального директора и назначить временным директором Клотильду Дельбо. Газета Le Monde отмечала, что замена руководства компании стало продолжением перестановок в ее высшем эшелоне, вызванных отставкой многолетнего руководителя Карлоса Гона, находящегося под арестом в Японии.

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ЯпонияФранция
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