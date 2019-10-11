AFP: Франция хочет развивать альянс Renault - Nissan

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Франция выступает за сохранение альянса Renault - Nissan. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу Минфина Франции Брюно Ле Мэра.

"Мы хотим, чтобы альянс вступил в новую стадию с новой промышленной стратегией", - отметил он. По его словам, на современном этапе основными приоритетами будущего автомобилестроения являются электроавтомобили и автомобили с автономным управлением".

В пятницу совет директоров компании Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту генерального директора и назначить временным директором Клотильду Дельбо. Газета Le Monde отмечала, что замена руководства компании стало продолжением перестановок в ее высшем эшелоне, вызванных отставкой многолетнего руководителя Карлоса Гона, находящегося под арестом в Японии.