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Силуанов: бизнес накопил на счетах порядка 30 трлн рублей, но они не работают на экономику

По словам министра финансов РФ, это происходит из-за опасений бизнеса, несмотря на достигнутую макроэкономическую стабильность

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Предприятия накопили на счетах порядка 30 трлн рублей, которые не работают на экономику из-за опасений бизнеса инвестировать эти средства, несмотря на достигнутую макроэкономическую стабильность. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией о социально-экономическом развитии России перед студентами Финансового университета при правительстве РФ.

"Вопрос в доверии к институтам, в доверии между бизнесом и государством. Основная задача правительства - мы над ней ежедневно, ежечасно работаем - это сделать так, чтобы бизнес поверил тем решениям, которые готовит правительство, поверил тем устремлениям правительства, и начал использовать свои ресурсы для вложения в экономику. Деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств. Поэтому наша сейчас задача - сделать все, чтобы бизнесу было комфортно", - сказал Силуанов.

По словам первого вице-премьера, экономика России достигла стабильности. "Мы говорили о макростабильности. В принципе, она есть у нас. Мы сейчас уже дошли до уровня, когда нас не беспокоят высокие темпы инфляции, нас не беспокоит изменение курса рубля независимо от санкций, уровня цен на наши энергоносители, у нас есть запасы стабильности в нашей экономике, <…> у нас стабильная бюджетная политика. В этом плане все нормально, никаких проблем нет", - добавил Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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