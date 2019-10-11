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Северный Кавказ

Авиакомпания "Азимут" запустит с 27 октября первые рейсы из Астрахани в Минеральные Воды

Полеты будут осуществляться три раза

АСТРАХАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания Юга России "Азимут" запустит с 27 октября первые рейсы из Астрахани в Минеральные Воды. Авиаперелеты будут выполняться три раза в неделю, сообщили в пятницу ТАСС в астраханском аэропорту.

"С 27 октября из астраханского аэропорта открывается новое направление - в Минеральные Воды. Полеты будут осуществляться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Авиаперевозки будет осуществлять авиакомпания "Азимут", - сказали в аэропорту.

Сейчас из астраханского аэропорта нет авиаперелетов в Минеральные Воды, а компания "Азимут" летает только в Ростов-на-Дону. "С 27 октября маршрут будет изменен и будет выглядеть так: Ростов-на-Дону-Минводы-Астрахань и Астрахань-Минводы-Ростов-на-Дону. То есть в Минеральные Воды будет прямой рейс, а в Ростов-на-Дону - транзитный", - пояснили в аэропорту.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве культуры и туризма, открытие новых авиарейсов будет способствовать, в том числе развитию внутреннего туризма регионов. В пресс-службе аэропорта Минеральных Вод ТАСС уточнили, что последние рейсы летали из Минвод в Астрахань летом 2016 года. "Конечно, значимость для аэропорта большая, поскольку перед нами стоит задача по развитию региональных направлений. Это хорошо и удобно для пассажиров и экономии их времени, чтобы они летали не только через Москву, а напрямую в другие регионы", - сказали в пресс-службе.

Международный аэропорт Астрахани (принадлежит "Новапорту") - один из основных на юге России, может обслуживать 360 пассажиров в час. С 1994 года имеет статус международного. Его пассажиропоток в 2018 году вырос на 2,9%, было обслужено 599 тыс. 435 пассажиров.

Теги
РоссияСеверный КавказРостовская областьСКФОСтавропольский крайАстраханская область
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