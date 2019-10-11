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Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учебы время

Глава Минфина РФ посоветовал начать с малого бизнеса

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учебы время. Об этом он заявил на лекции о социально-экономическом развитии России в Финансовом университете при Правительстве РФ.

"Если смотреть на Российскую Федерацию, то у нас только 2-3% [населения] хотят заниматься бизнесом <...> Мне хотелось бы, конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали, может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не будет влиять на вашу успеваемость. Пусть он будет небольшой, но вы почувствуете, что это такое", - отметил Силуанов.

Первый вице-премьер посоветовал студентам начать именно с малого бизнеса. "Если есть идеи, можно себя найти в той или иной сфере малого бизнеса. Если творчески относиться к этому, обязательно получиться", - сказал он.

Силуанов напомнил, что одна из задач правительства - популяризация предпринимательства в России.

"Мы очень заинтересованы, чтобы у нас количество малых предприятий увеличилось. Сегодня у нас в стране 19 млн человек работают в малом и среднем предпринимательстве. Наша задача - 25 млн получить к 2024 году", - добавил Силуанов.

Правительство для достижения этой цели ввело специальный режим для самозанятых и упростило получение малым бизнесом заемных средств.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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