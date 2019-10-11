Парк депо Белово пополнился 18 новыми тепловозами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Парк подвижного состава эксплуатационного локомотивного депо Белово Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") пополнился 18 новыми маневровыми тепловозами серии ТЭМ18ДМ, которые заменили устаревшие тепловозы ТЭМ2, следует из сообщения РЖД.

Новые тепловозы, предназначенные для маневровых работ по формированию вагонов, распределены по участкам Беловского железнодорожного узла и уже работают на его ключевых углепогрузочных станциях - Ленинск-Кузнецкий-II, Мереть, Прокопьевск, Бочаты, Черкасов Камень, Белово, Разрез.