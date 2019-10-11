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Регионы выполнили более 84% дорожных работ по нацпроекту в 2019 году

При этом некоторые субъекты полностью завершили работы по устройству дорожного покрытия

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские регионы выполнили более 84% дорожных работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", запланированных на 2019 год, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

"На 9 октября 2019 года в российских субъектах выполнено более 84% работ по устройству дорожного покрытия. При этом несколько регионов уже полностью завершили данные мероприятия. Например, в их числе - Белгородская, Воронежская, Пензенская, Тульская, Мурманская, Томская области", - говорится в сообщении.

В Росавтодоре уточнили, что более 90% работ по укладке дорожного покрытия выполнено более чем в двух десятках российских субъектов.

О дорожном нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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Россия
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