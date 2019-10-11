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Лидер христианских демократов ФРГ выступила против остановки "Северного потока - 2"

Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила, что Россия в вопросах поставок газа зарекомендовала себя надежным партнером

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против остановки реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом она заявила в пятницу во время визита в Ригу. Ее слова приводит агентство DPA.

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"Северный поток - 2" - сложный проект. Это мне совершенно понятно", - сказала Крамп-Карренбауэр. "Но, разумеется, было бы нечестно создавать впечатление, как будто "Северный поток - 2" можно еще остановить, учитывая ход событий и условия договоренностей", - подчеркнула она, напомнив, что Россия в вопросах поставок газа зарекомендовала себя надежным партнером.

Одновременно министр обороны ФРГ заверила в том, что Германия продолжит оказывать поддержку Латвии как союзнику по НАТО. "Мы помогаем друг другу как союзники, как партнеры по альянсу", - сказала она. "Латвия может на 100% положиться на Германию как союзника", - добавила Крамп-Карренбауэр.

Теги
ГерманияЛатвияРоссия
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