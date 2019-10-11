"Яндекс. Такси" и "Везет" подали новое ходатайство в ФАС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" внесла новое ходатайство по сделке с ГК "Везет" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, отозвав предыдущее в связи с изменением структуры сделки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Ранее мы отозвали ходатайство в ФАС о рассмотрении сделки и вчера подали новое. Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности сервис заказа грузоперевозок "Везет добро". Мы продолжаем работать над сделкой и предоставлять ФАС всю необходимую информацию", - сказали в компании.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что пока не получили новое ходатайство по сделке. "В настоящее время в профильное управление ФАС России оно [ходатайство] не поступало", - сказали в пресс-службе.

О том, что ФАС не принял решение в связи с тем, что "Яндекс.Такси" отозвала свое ходатайство, ранее также сообщили в ведомстве.