"Совет рынка" запустит пилотный цифровой проект по смене поставщика с "Россетями" в Туле

СУЗДАЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Ассоциация "НП Совет рынка" планирует запустить пилотный цифровой проект группы точек поставки (ГТП) для смены поставщика электроэнергии в Тульской области в цифровом РЭС группы "Россети", сообщил генеральный директор "Транснефтьэнерго" (входит в ассоциацию "НП Совет рынка") Сергей Емельянов по итогам заседания рабочей группы ассоциации.

"Модель цифровой ГТП, где любой потребитель может менять сбытовую компанию по определенному регламенту. Это даст снижение сбытовой надбавки. Драматическое снижение пройдет на первом этапе. На втором этапе появятся дополнительные сервисы для клиента", - сказал он.

Пилотный проект будет запущен в цифровом РЭС группы "Россети".

"Договорились мы о том, и Минэнерго нам подтвердило, что мы готовы организовать пилотный проект. "Россети" нам выделят цифровой РЭС, где можем провести пилотное тестирование перехода потребителя или смены сбытовой компании", - сказал Емельянов и уточнил, что пилотный проект будет запущен в Тульской области в цифровом РЭС группы "Россети".

Он отметил, что инструмент перехода должен быть цифровым.

"Это должна стать цифровая платформа. Скорее всего на одном РЭС мы получим драматическое снижение сбытовой надбавки. Определить и регламентировать правила перехода и понять сколько будет стоить тиражирование проекта на всю Россию", - пояснил участник НП.

О ГТП

Группа точек поставки (ГТП) - одна или несколько точек поставки, относящихся к одному узлу расчетной модели и/или к единому технологически не делимому энергетическому объекту и ограничивающих территорию, в отношении которой купля-продажа электрической энергии (мощности) на оптовом рынке осуществляется только данным участником, и используемых для определения и исполнения участником оптового рынка обязательств, связанных с поставкой и оплатой электрической энергии (мощности). Группа точек поставки определяется системным и коммерческим операторами.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".