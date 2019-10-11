Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Два новых газопровода ввели в эксплуатацию в селах Ставропольского края

Уровень газификации в регионе является одним из самых высоких в России, он приближается к 100% при средних по стране 70%

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Строительство двух газопроводов завершили на Ставрополье в селах Подлужное и Красногвардейское, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

"Новые объекты ввели в эксплуатацию в селе Подлужном и селе Красногвардейском. Их строительство проходило в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" региональной программы "Развитие сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Олега Юрченко.

По данным пресс-службы, в Подлужном сетевым газом обеспечено 76 сельских жилых домов, в которых проживают более 200 человек. В Красногвардейском объект газификации проложили на улице Солнечная, обеспечив газом дома, где проживают 180 сельских жителей.

В министерстве отметили, что уровень газификации Ставропольского края является одним из самых высоких в России. Он приближается к 100% при средних по стране 70%. С 2014 по 2018 годы в селах края создали и ввели в эксплуатацию более 53 км разводящих сетей, построив 32 объекта газоснабжения. На эти цели, а также на строительство сетей водоснабжения, спортивных площадок, автомобильных дорог и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, ежегодно выделяется порядка 500 млн рублей

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Реформа ОСАГО
Новые тарифы ОСАГО. Что изменилось для автовладельцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС