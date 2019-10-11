Два новых газопровода ввели в эксплуатацию в селах Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Строительство двух газопроводов завершили на Ставрополье в селах Подлужное и Красногвардейское, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

"Новые объекты ввели в эксплуатацию в селе Подлужном и селе Красногвардейском. Их строительство проходило в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" региональной программы "Развитие сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Олега Юрченко.

По данным пресс-службы, в Подлужном сетевым газом обеспечено 76 сельских жилых домов, в которых проживают более 200 человек. В Красногвардейском объект газификации проложили на улице Солнечная, обеспечив газом дома, где проживают 180 сельских жителей.

В министерстве отметили, что уровень газификации Ставропольского края является одним из самых высоких в России. Он приближается к 100% при средних по стране 70%. С 2014 по 2018 годы в селах края создали и ввели в эксплуатацию более 53 км разводящих сетей, построив 32 объекта газоснабжения. На эти цели, а также на строительство сетей водоснабжения, спортивных площадок, автомобильных дорог и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, ежегодно выделяется порядка 500 млн рублей