Малайзия будет использовать технологию блокчейн в возобновляемой энергетике

ТАСС, 11 октября. Австралийская технологическая компания Power Ledger заключила соглашение с Управлением устойчивого развития энергетики Малайзии (SEDA) о внедрении блокчейн-технологии для проведения сделок купли-продажи энергии, сообщило издание Energy Storage News.

С помощью решения Power Ledger планируется проводить и регистрировать сделки по продаже энергии в рамках единой блокчейн-платформы. В частности, здания и компании, вырабатывающие солнечную энергию сверх необходимого, смогут продавать излишки энергии другим участникам рынка. Пилотный проект будет реализован в течение восьми месяцев, в рамках которых Power Ledger проведет ряд тестирований своей P2P-платформы на базе распределенного реестра.

Инициатива имеет особое значение для Малайзии, поскольку ее реализация будет проходить на фоне введения новых регуляторных норм, связанных с рынком энергии и нацеленных на достижение 20-процентного уровня в использовании возобновляемых источников энергии. Ранее подобный проект уже был успешно реализован в Японии.