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"Ростелеком" и Минпромторг обсуждают идею продажи алкоголя онлайн через сканирование лица

В компании сообщили, что ожидают подготовки документальной базы для реализации проекта
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" обсуждает с Минпромом и профильными ассоциациями возможность проверки возраста покупателя при онлайн-продаже алкоголя с помощью технологии сканирования лица через единую биометрическую систему (ЕБС), оператором которой является компания. Об этом сообщил ТАСС президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

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Продажа алкоголя через интернет в России в настоящее время запрещена. Минфин планирует в ближайшее время внести в правительство законопроект, легализующий такую торговлю. Одной из основных проблем на этапе обсуждения инициативы стал вопрос, как избежать ситуаций с покупкой алкоголя несовершеннолетними.

"Мы обсуждаем технологию, будет ли принят закон о возможности продажи алкоголя в интернете или нет, это зона вне нашей профкомпетенции. Но мы общались <...> с министерством промышленности, с ассоциациями, которые действую в этих отраслях. У всех есть понимание, что биометрическая система позволяет при проведении самого заказа идентифицировать человека и определить, есть ли у него необходимый возраст для такой закупки. Мы считаем, что в случае принятия этого закона использование биометрии позволит проводить операции [легально]", - сказал Осеевский.

По его словам, применять такой подход можно будет как при дистанционной торговле алкоголем, так и в традиционных офлайн-магазинах. Для того, чтобы провести сканирование, биометрические данные должны находиться в единой системе, уточнил он.

"Ростелеком" в настоящее время ожидает подготовки документальной базы для реализации проекта, уточнили ТАСС в пресс-службе компании. В этом процессе участвует Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), добавили в "Ростелекоме".

О системе

В марте 2018 года сообщалось, что правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан. ЦБ РФ является инициатором (наряду с Минкомсвязью) создания платформы. Созданная им ассоциация "Финтех" ("Ростелеком" является ее участником) готовит предложения по регулированию использования биометрических данных граждан и требования к системе. Платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных ЕСИА и биометрии позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе государственные.

Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре "Ростелекома", доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг, здравоохранения, образования и в других областях.

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что оператор планирует инвестировать в разработку национальной биометрической платформы 200 млн руб.

Теги
РоссияОсеевский, Михаил Эдуардович
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