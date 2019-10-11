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Обновлено 

Акции "Яндекса" на Мосбирже обвалились на 20%

Они обновили минимум с начала января 2019 года
Описание
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже на 20%, до 1 тыс. 855 рублей за бумагу и обновили минимум с начала января 2019 года.

На американской бирже Nasdaq котировки компании снижаются на 17,9%, до $29,19.

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Акции компании начали снижаться в цене на фоне новостей о законопроекте о значимых информационных ресурсах.

Комитет Госдумы по информационной политике на заседании 10 октября обсуждал законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%. На заседании представитель Минкомсвязи заявила, что министерство направило в правительство проект отрицательного отзыва на этот законопроект. В то же время представитель ФАС заявил, что ведомство не имеет концептуальных возражений против законопроекта.

В конце июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается, в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Теги
РоссияГорелкин, Антон Вадимович
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