Акции "Яндекса" на Мосбирже обвалились на 20%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже на 20%, до 1 тыс. 855 рублей за бумагу и обновили минимум с начала января 2019 года.
На американской бирже Nasdaq котировки компании снижаются на 17,9%, до $29,19.
Акции компании начали снижаться в цене на фоне новостей о законопроекте о значимых информационных ресурсах.
Комитет Госдумы по информационной политике на заседании 10 октября обсуждал законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%. На заседании представитель Минкомсвязи заявила, что министерство направило в правительство проект отрицательного отзыва на этот законопроект. В то же время представитель ФАС заявил, что ведомство не имеет концептуальных возражений против законопроекта.
В конце июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается, в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.