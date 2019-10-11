Акции "Яндекса" на Мосбирже обвалились на 20%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже на 20%, до 1 тыс. 855 рублей за бумагу и обновили минимум с начала января 2019 года.

На американской бирже Nasdaq котировки компании снижаются на 17,9%, до $29,19.