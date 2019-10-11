Минтруд: новый порядок выплат пособий не ущемляет права тех, кто ухаживает за ребенком

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минтруд подготовил поправки к законодательству об обязательном социальном страховании, уточняющие условия получения пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Ведомство предлагает сохранить выплату родителям, работающим неполный день в отпуске по уходу за ребенком, однако намерен уточнить формулировку, что претендовать на выплату может только тот, кто непосредственно ухаживает за ребенком.

"В случае его (законопроекта - прим. ТАСС) принятия, пособия, как и сейчас, будут выплачиваться лицам, работающим в период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени и продолжающим осуществлять уход за ребенком, - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда. - Уточняется установленное в настоящее время в законодательстве условие о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком только лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком".

В ведомстве пояснили, что в случае, если за ребенком фактически ухаживает один из работающих близких родственников (мама, папа, бабушка или дедушка) ребенка, он и будет получать пособие.

"Положение, которым предлагается дополнить федеральный закон, никак не ущемляет права граждан, поскольку и на сегодняшний день лица, не осуществляющие уход за ребенком, права на пособие не имеют", - добавили в Минтруде.

Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на Минтруд, что инициатива о внесении изменений в закон направлена против злоупотребления правом на пособие. Речь идет о случаях, когда родитель ребенка работает практический полный день, одновременно получая и заработную плату, и пособие. Формальное сокращение трудового дня на 5 или 60 минут не является основанием для назначения пособия по уходу за ребенком, пишет издание (неполным считается рабочий день, в котором сотрудник отработал менее 8 часов.). В министерстве настаивают, что получать пособие может и должен тот, кто уделяет достаточно времени уходу за ребенком. Это может быть супруг или близкие родственники - бабушка или дедушка.

Размер ежемесячного пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного лица, но не может быть меньше 3,3 тыс. рублей на первого ребенка и 6,6 тыс. рублей на второго. Максимальный размер пособия - 26,2 тыс. рублей.

Общественное обсуждение этого законопроекта проходило в период с 25 сентября по 9 октября 2019 года. Предполагается, что в случае принятия, поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.