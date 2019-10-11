Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтруд: новый порядок выплат пособий не ущемляет права тех, кто ухаживает за ребенком

В министерстве подчеркнули, что получать пособие может и должен тот, кто уделяет уходу за ребенком достаточно времени

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минтруд подготовил поправки к законодательству об обязательном социальном страховании, уточняющие условия получения пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Ведомство предлагает сохранить выплату родителям, работающим неполный день в отпуске по уходу за ребенком, однако намерен уточнить формулировку, что претендовать на выплату может только тот, кто непосредственно ухаживает за ребенком.

"В случае его (законопроекта - прим. ТАСС) принятия, пособия, как и сейчас, будут выплачиваться лицам, работающим в период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени и продолжающим осуществлять уход за ребенком, - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда. - Уточняется установленное в настоящее время в законодательстве условие о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком только лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком".

В ведомстве пояснили, что в случае, если за ребенком фактически ухаживает один из работающих близких родственников (мама, папа, бабушка или дедушка) ребенка, он и будет получать пособие.

"Положение, которым предлагается дополнить федеральный закон, никак не ущемляет права граждан, поскольку и на сегодняшний день лица, не осуществляющие уход за ребенком, права на пособие не имеют", - добавили в Минтруде.

Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на Минтруд, что инициатива о внесении изменений в закон направлена против злоупотребления правом на пособие. Речь идет о случаях, когда родитель ребенка работает практический полный день, одновременно получая и заработную плату, и пособие. Формальное сокращение трудового дня на 5 или 60 минут не является основанием для назначения пособия по уходу за ребенком, пишет издание (неполным считается рабочий день, в котором сотрудник отработал менее 8 часов.). В министерстве настаивают, что получать пособие может и должен тот, кто уделяет достаточно времени уходу за ребенком. Это может быть супруг или близкие родственники - бабушка или дедушка.

Размер ежемесячного пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного лица, но не может быть меньше 3,3 тыс. рублей на первого ребенка и 6,6 тыс. рублей на второго. Максимальный размер пособия - 26,2 тыс. рублей.

Общественное обсуждение этого законопроекта проходило в период с 25 сентября по 9 октября 2019 года. Предполагается, что в случае принятия, поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Реформа ОСАГО
Новые тарифы ОСАГО. Что изменилось для автовладельцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС