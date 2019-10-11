В КЧР планируют реализовать четыре инвестпроекта

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 11 октября. / ТАСС/. Реализация четырех ивнестиционных проектов общей стоимостью более 700 млн рублей планируется в Карачаево-Черкесии в 2020 году. Об этом в пятницу сказал ТАСС управляющий Карачаево-Черкесского отделения Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Заур Джазов.

"Сбербанк, Корпорация развития КЧР, Фонд моногородов РФ и Центр поддержки предпринимательства КЧР "Мой бизнес" с каждым отдельным инициатором проекта обсудили, какие на сегодняшний день есть преграды реализации предлагаемых четырех проектов в области сельского хозяйства и переработки дерева. Общая стоимость проектов - более 700 млн рублей. Обсудили, какие у них есть сложности, и нашли решения, которые мы должны реализовать в ближайший месяц. Мы соберемся еще с инициаторами проектов, обсудим перспективы их реализации уже в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

Реализация всех проектов планируется на территории КЧР, в том числе двух - на территории моногорода Медногорский. "Очень интересные проекты. Если инициаторы дадут всю необходимую документацию для расчета эффективности своих проектов, все заработает. Это даст рабочие места, это даст определенный денежный поток", - сказал Джазов.