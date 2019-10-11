Систему слежения за дронами "ЕНОТ" протестировали в Дубне

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Система обнаружения беспилотников "ЕНОТ" прошла в пятницу тест на полигоне в Дубне вблизи акватории Волги. Разработка российской компании "ЭЛВИС" позволяет обнаружить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в радиусе 1,8 км, а наземные или надводные цели - до 4,7 км.

"Время, при котором принимается решение о наличии цели, - порядка пяти секунд. После этого идет завязка траектории и сопровождение объекта в реальном времени. Далее оператором определяются опасные направления, источники ложных срабатываний и устранение угрозы", - прокомментировал журналистам ход теста главный конструктор аппаратных платформ компании Олег Зинченко.

Радиолокационная станция в автоматическом режиме без участия человека в режиме реального времени распознает беспилотные воздушные суда, измеряет их координаты, скорость передвижения и передает информацию в программно-аппаратный комплекс, добавил он.

Как отметил заместитель генерального директора по направлению БАС (беспилотные авиационные системы) Научно-производственного центра "ЭЛВИС" Андрей Пименов, существует ряд опасных моментов при использовании БПЛА, которые система слежения может предотвращать. "Несанкционированный мониторинг частных и секретных объектов с целью разведки и получения закрытой информации, возможность столкновения с аппаратами малой авиации, нанесение вреда наземным объектам и людям, перенос запрещенных веществ или опасных грузов, создание радиопомех", - перечислил их Пименов.

Радиолокационная станции также поможет защитить стратегически важные объекты: атомные и гидроэлектростанции, аэропорты, железнодорожные вокзалы и автовокзалы, спортивные сооружения и другую инфраструктуру.

Перспективы развития систем слежения

Компания "ЭЛВИС" планирует занять до 80% рынка, который оценивается десятками миллиардов рублей.

"В 2018 году Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил компании "ЭЛВИС" заем по программе "Проекты развития" в размере 75 млн рублей на запуск серийного производства систем обнаружения беспилотников. Общий размер инвестиций в проект составил 158 млн рублей", - сказал директор ФРП Роман Петруца.

Объем выручки предполагается более 2 млрд рублей, добавил Петруца.

Также недавно было подписано соглашение с Южной Кореей о поставках до конца 1 квартала 2020 года систем слежения за дронами и беспилотниками.