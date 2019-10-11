Скоростную трамвайную линию построят на юге Петербурга до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга и компания "Балтнедвижсервис" заключили концессионное соглашение на строительство до 2024 года трамвайной сети по маршруту: станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка, сообщает пресс-служба городского комитета по инвестициям.

"Первый этап строительства (от Балканской площади до поселка Шушары) будет введен в эксплуатацию не позднее четырех лет со дня заключения концессионного соглашения, второй этап строительства (от поселка Шушары до микрорайона Славянка) - не позднее пяти лет со дня заключения концессионного соглашения", - говорится в сообщении.

Объем частных инвестиций составит не менее 25,9 млрд рублей, протяженность линии - не менее 21 км. Концессионное соглашение также предусматривает строительство трамвайного депо и создание минимум 15 остановок. Концессионеру предстоит приобрести и эксплуатировать не менее 21 единицы подвижного состава.

Средняя скорость движения низкопольных трамваев составит 25 км/ч с учетом остановок. В подвижном составе будет действовать система подсчета пассажиров, установлены аппараты для оплаты проезда и покупки разовых билетов, в том числе безналичным способом, а также обеспечен доступ в Wi-Fi.

Петербуржцы смогут предложить название скоростных трамваев, результаты конкурса подведут 31 января 2020 года.

ООО "Балтнедвижсервис" создано в августе 2016 года. Компания принадлежит ООО "Балттехстрой" (70%) и по 10% - ЗАО "АБЗ Дорстрой", ООО "Инфраструктура ГЧП" и АО "Стройкомплектсервис", следует из данных системы СПАРК.