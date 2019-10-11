Власти Дагестана обсуждают с акционерами создание промпарка на заводе "Дагдизель"

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Создание промышленного парка на оборонном заводе "Дагдизель" в дагестанском городе Каспийске в настоящее время обсуждается с акционерами предприятия, при этом у будущего парка уже есть потенциальные резиденты, сообщил ТАСС врио министра экономики Дагестана Гаджи Султанов.

"Решение будет приниматься акционерами "Дагдизеля", мы с ними прорабатываем вопрос создания промпарка. Вся инфраструктура инженерная практически там есть. Есть помещения складские, которые могут быть использованы резидентами. Руководство "Дагдизеля" информировало нас, что там уже есть потенциальные резиденты", - сказал Султанов.

Он отметил, что в случае создания промпарка на его резидентов будут распространяться все льготы, которыми пользуются резиденты ТОСЭР "Каспийск" - пониженные ставки по платежам во внебюджетные фонды, нулевая ставка по налогу на имущество организаций и по земельному налогу, а также пониженная ставка по налогу на прибыль в первые пять лет реализации проекта.

По словам врио министра экономики республики, при создании промпарка должна быть учтена специфика самого завода. "Руководству "Дагдизеля" важно, чтобы там появились производства, связанные с существующими. То есть все возможности "Дагдизеля" должны быть в полной мере использованы", - добавил собеседник ТАСС.

В начале сентября сообщалось, что власти Дагестана планируют создать промпарк на заводе "Дагдизель", который в том числе производит военную продукцию, для поддержки предприятия в сложный для него период. Для создания промпарка предполагается привлечь финансирование по линии Фонда развития моногородов.

АО "Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. Завод является градообразующим предприятием для моногорода Каспийск, общая численность сотрудников предприятия составляет 1,9 тыс. человек. В феврале 2018 года предприятие подписало контракт с Минобороны РФ на поставку до 2023 года военной продукции.