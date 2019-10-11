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Fitch повысило рейтинг "Тинькофф банка" до 'BB'

Прогноз по рейтингам - "стабильный"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Тинькофф банка" в иностранной и национальной валютах до "BB" с "BB-", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингам - "стабильный".

"Повышение рейтингов банка основано на продолжительной истории исключительно высоких показателей компании, подкрепленную диверсификацией бизнес-модели банка и растущей франшизой. Рейтинг также отражает улучшение капитализации организации после недавнего SPO", - отметили в Fitch.

В начале июля председатель совета директоров "Тинькофф банка" Олег Тиньков купил GDR TCS Group на $10 млн в ходе SPO. Тогда он приобрел более 555 тыс. GDR на сумму $18 за бумагу. Также в рамках предложения GDR приобрел менеджмент компании: генеральный директор Тинькофф банка Оливер Хьюз - на сумму $223,6 тыс., главный операционный директор Станислав Близнюк - на $88,9 тыс., руководитель отдела корпоративных финансов Сергей Пирогов на $88,9 тыс., финансовый директор Тинькофф банка Илья Писемский - на $198 тыс., генеральный директор Tinkoff Mobile Джордж Чесаков - на $90,5 тыс., директор по информационным технологиям Тинькофф банка Вячеслав Цыганов - на $88,9 тыс.

По мнению аналитиков агентства, дальнейшее повышение рейтингов "Тинькоффа" маловероятно из-за его значительной подверженности риску российского рынка необеспеченного потребительского кредитования.

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги "Хоум Кредит" банк на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, а краткосрочные - на "В". Рейтинг акционерного общества "ОТП банк" был сохранен на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом, а краткосрочный - на "В".

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