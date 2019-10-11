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Костин заявил о конце эпохи крупных сделок слияния и поглощения в банковском секторе РФ

Говоря о будущем банковской системы в России в целом, глава ВТБ заявил, что ожидает продолжения консолидации банковского сектора, а также развития цифровизации

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Эпоха крупных сделок слияния и поглощения (M&A) на российском банковском рынке закончилась, считает глава ВТБ Андрей Костин. Такое мнение банкир озвучил в интервью журналу Euromoney.

"Я соглашусь с тем, что эпоха крупных сделок слияния и поглощения в российском банковском секторе закончилась", - сказал он.

По словам Костина, в некоторых регионах ВТБ недостаточно представлен в силу характера деятельности банка, который превратился из крупного корпоративного в универсальный банк. "С этой точки зрения нам, вероятно, необходимо купить еще несколько небольших банков, как мы сделали в прошлом году в отношении трех кредитных организаций, расположенных в Московской области, Нижнем Новгороде и Тюмени," - отметил Костин, добавив, что на рынке не так много банков, в приобретении которых заинтересован ВТБ.

"И, вероятно, на их приобретение не хватит свободного капитала", - пояснил он.

Говоря о будущем банковской системы в России в целом, Костин заявил, что ожидает продолжения консолидации банковского сектора, а также развития цифровизации. "Я уверен, что будет происходить дальнейшая консолидация на рынке. Думаю, что процесс чистки сектора продолжится, и что мы будем идти в ногу с остальным миром в области цифровизации", - сказал он.

В январе этого года ВТБ закрыл сделки по покупке 71,8% акций Запсибкомбанка и 81,11% Саровбизнесбанка. В октябре 2018 года ВТБ стал владельцем 85% акций "Возрождения", закрыв сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего контролирующего акционера "Возрождения" Дмитрия Ананьева. В начале сентября этого года Костин допустил возможность покупки небольших банков для прорыва в IT.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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