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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,10-0,49%

Курс доллара к рублю снизился до 64,19 рубля, курс евро уменьшился до 70,858 рубля

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,49%- до 2708,07 пункта, индекс РТС - на 0,10%, до 1329,63 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:05 мск снизился на 0,42%, до 64,19 рубля, курс евро уменьшился на 0,12%, до 70,858 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,89% - до $59,98 за баррель.

В начале будущей недели динамика российского рынка акций продолжит оставаться в тесной зависимости от состояния внешнего фона. Наиболее существенное влияние окажут результаты очередного раунда торговых переговоров США и КНР, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"По-видимому, в условиях, когда полноценная сделка маловероятна, риск-аппетиты могут быть частично поддержаны возможными отдельными компромиссами между сторонами, а также ожиданием новых монетарных стимулов. На настроения участников торгов в понедельник могут повлиять данные по экспорту и импорту Китая, а также по объему промпроизводства в еврозоне за август", - пояснил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 2690-2730 пунктов. Прогноз компании курса доллара к рублю - 62,8-65,7 рубля. В компании отметили, что движение валюты в понедельник также в существенной мере будет зависеть от настроений рынков по итогам очередного раунда торговых переговоров.

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