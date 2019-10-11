Глава ВТБ рассказал, почему банк еще не стал частным

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ мог бы уже стать частным банком, если бы на кредитную организацию не были наложены американские санкции. Такое мнение высказал глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью финансовому журналу Euromoney.

"Что касается ВТБ, мы уже могли бы стать частным банком или акционерным обществом исключительно с частными акционерами, если бы на нас не были наложены санкции. Мы начали процесс приватизации в 2007 году, и наше IPO прошло с большим успехом. Книга была переподписана почти в 10 раз", - сказал он.

Костин добавил, что сейчас банк на 39% принадлежит частным инвесторам. Без санкций доля частных инвесторов превысила бы 50%, потому что у правительства были планы продолжать приватизацию, но теперь "придется подождать", считает он.

Также глава ВТБ считает, что наложенные на банк санкции не навредили репутации банка, поскольку имели исключительно политический характер.

"Не думаю, что это (введение санкций - прим. ТАСС) сказалось на репутации таких российских банков, как ВТБ, Сбербанк и Альфа. Мы на рынке много лет, и мы не сделали ничего плохого. <...> Мы были наказаны за то, что американцы считают, что российское правительство сделало что-то не так политически, а не за нашу деятельность", - подчеркнул Костин.

Банк ВТБ является одной из крупнейших кредитных организаций РФ. Основным акционером вступает Российская Федерация с долей 60,93%, согласно информации опубликованной на сайте банка.