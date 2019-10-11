"Автодор" с 14 октября снижает тарифы на проезд в России по платным дорогам

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Повышенные сезонные тарифы в РФ перестанут действовать на платных трассах "Автодора" с 14 октября, сообщили в пресс-службе госкомпании.

"С 14 октября 2019 года на платных участках трасс М-11 "Москва - Санкт-Петербург", М-4 "Дон", М-3 "Украина" перестанут действовать повышенные сезонные тарифы. С этого момента стоимость проезда будет такой, как до 15 апреля текущего года", - говорится в сообщении "Автодора".

В госкомпании отметили, что введение сезонных тарифов было связано с повышением интенсивности движения в летние месяцы. В 2019 году повышенные тарифы вводились с 15 апреля по 13 октября. "Плата за проезд по участку км 21 - км 62 на М-4 "Дон" для легкового автомобиля в дневное время летом составляла 90 рублей, с 14 октября - 70 рублей", - сказали в "Автодоре".

ГК "Автодор" создана в 2009 году. Ее задача - развитие скоростных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.