Qiwi примет решение по Рокетбанку до конца года

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Платежный сервис Qiwi примет решение по продаже Рокетбанка или привлечению в него инвестиций до конца года. Об этом ТАСС в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis сказал генеральный директор Qiwi Андрей Протопопов.

"Сейчас мы рассматриваем различные варианты привлечения инвестиций в проект, включая частичную или полную продажу бизнеса. Переговоры ведем, но детали пока раскрыть не можем. <…> Мы ведем переговоры с разными игроками", - сказал он, уточнив, что решение будет принято до конца года.

В середине августа совет директоров платежного сервиса Qiwi сообщил, что изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка. В июне 2018 года новым партнером Рокетбанка стал Qiwi банк. Qiwi купила бренды и программное обеспечение сервисов Рокетбанк и "Точка" у банка "ФК Открытие" летом 2017 года за 700 млн руб. Рокетбанк - сервис с дистанционным обслуживанием клиентов.

Также во время беседы с ТАСС Протопопов сообщил, что Qiwi рассматривает продажу проекта карт рассрочки "Совесть". "Мы продолжаем инвестировать в проект, но также мы рассматриваем разные варианты дальнейшего развития. <…> У нас на столе есть разные варианты, рассматриваем и развитие мультибанковской модели, и разные варианты продажи портфеля", - добавил он.

Qiwi - платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Крупнейшим акционером Qiwi является Сергей Солонин, которому принадлежит 64,6% голосов. Банк "Открытие" владеет 11,4% голосов, Борис Ким - 6,6% голосов, японская компания Mitsui & Co - 5%.