Reuters: китайские власти составили список неблагонадежных иностранных компаний

ТАСС, 11 октября. Китай завершил формирование списка неблагонадежных компаний и организаций, действия которых вредят интересам страны, однако его публикация будет зависеть от исхода торговых переговоров между США и КНР. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Уже составлен базовый список компаний, но он может быть изменен в зависимости от прогресса по торговому спору США и Китая", - заявил агентству один из источников, отказавшись привести конкретные названия, попавшие в предварительный документ.

По данным агентства, Пекин может воздержаться от публикации списка, если торговые связи с США улучшатся.

31 мая представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай решил сформировать список ненадежных "иностранных компаний, организаций и лиц, которые не подчиняются правилам рынка", не выполняют контракты, накладывают эмбарго или "прекращают осуществлять поставки китайским компаниям по некоммерческим причинам". Это было сделано после того, как Минторг США внес телекоммуникационную компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, а также были введены дополнительные пошлины на ряд китайских товаров.

Новый раунд двухдневных торговых переговоров между сторонами начался в четверг в Вашингтоне. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел консультации с американским министром финансов Стивеном Мнучиным и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.