Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Bloomberg узнал о достижении США и Китаем частичного торгового соглашения

По данным агентства, эти договоренности включают в себя уступки в сфере закупок агропродукции со стороны Китая и некоторое ослабление пошлин со стороны США
Описание
© AP Photo/Olivia Zhang

ТАСС, 11 октября. США и Китай смогли достичь частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На эту тему
Новый виток затянувшегося конфликта. Смогут ли США и Китай договориться?

По его данным, эти договоренности включают в себя уступки в сфере закупок агропродукции со стороны Китая и некоторое ослабление пошлин со стороны США. Они станут основой для более широкого соглашения, которые президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут позднее в этом году.

Отмечается, что соглашение является предварительным и может быть изменено в пятницу, когда Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведут встречу.

По данным агентства Reuters, договоренности также включают в себя заключение валютного соглашения и отсрочку повышения торговых пошлин, запланированного на 15 октября.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Глава министерства Стивен Мнучин заявил, что американские санкции против Анкары будут очень мощными и могут сокрушить турецкую экономику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС