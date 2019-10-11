Карты Visa и Mastercard могут подключить к оплате за проезд в транспорте

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") может подключить к своей платформе транспортного предпроцессинга платежные системы Visa и Mastercard, сообщил генеральный директор НСПК Владимир Комлев на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Это наша стратегия. Мы хотим создавать некие платформы, в том числе и в транспорте, которые позволят любую карту, не только "Мир", но и Visa, и Mastercard привязать к возможностям транспортных сервисов, реализовывать на ней сложные проездные тарифы. Но, если говорить о льготных, социальных [продуктах], то тут история будет уходить ближе к "Миру", именно потому что по закону туда должны перечисляться средства из бюджетов, по ним должны предоставляться льготы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что НСПК планирует создать платформу транспортного предпроцессинга, которая позволит осуществлять оплату проезда при помощи платежной карты "Мир" в общественном транспорте любого региона России.

В НСПК отмечали, что оплата картами "Мир" разовых поездок уже реализована на всех станциях метрополитенов семи городов, а также в наземном муниципальном транспорте в более чем 70 городах. При этом в ряде регионов уже обеспечена возможность оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты.