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Северный Кавказ

Регионы СКФО примут участие в бизнес-миссии предприятий туристической индустрии в ОАЭ

Ожидается, что участие в бизнес-миссии позволит продемонстрировать потенциал Северного Кавказа и привлечь туристов и бизнес в СКФО из арабских государств и стран Ближнего Востока

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 11 октября. / ТАСС/. Представители всех регионов СКФО примут участие в бизнес-миссии предприятий туристической индустрии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 18 по 22 октября, сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах II Межрегионального форума социальных предпринимателей СКФО, который проходит на курорте "Архыз", директор Фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов.

"С 18 по 22 октября будет бизнес-миссия предприятий туристской индустрии в ОАЭ, Дубае и Абу-Даби. Туда делегация формируется из всех 7 субъектов СКФО, общее число участников - 120 человек. Вылет планируется из аэропорта Махачкалы, 100 человек, и из Москвы, 20", - сказал Аристов.

По его словам, участие в бизнес-миссии позволит продемонстрировать потенциал Северного Кавказа и привлечь туристов и бизнес в СКФО из арабских государств и стран Ближнего Востока.

"Программа включает организацию мастер-классов, презентацию туристского потенциала Северного Кавказа, деловые встречи. Мы приглашаем отельеров, рестораторов, чтобы сформировать предложения для граждан ОАЭ, визы недавно отменили, теперь можно путешествовать. А также понимаем, что Дубай является транспортным хабом, одним из мировых бизнес-центров", - добавил собеседник агентства.

В начале сентября фонд "Посети Кавказ" организовал в Болгарии фестиваль "Неделя Северного Кавказа", который стал первым форумом-презентацией северокавказских регионов в деятельности фонда. В составе делегаций СКФО были производители алюминиевых профилей, оборудования для газовой промышленности, продуктов питания, сельскохозяйственной продукции. Помимо презентаций туристических возможностей северокавказских регионов и продукции, которую там производят, состоялись три концерта с участием творческих коллективов СКФО.

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СКФО
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