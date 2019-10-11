Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства. Об этом заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме.

По его словам, Трамп "предоставил министерству финансов новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций в отношении любого лица, связанного с правительством Турции". Соответствующие ограничения будут введены по итогам консультаций между президентом, госсекретарем и министром финансов. Как сообщил Мнучин, если Трамп еще не подписал данный указ, то определенно подпишет в течение дня. "На данный момент мы пока не ввели санкций [в рамках этого указа]", - отметил министр.

Мнучин отметил, что американские санкции против Турции могут будут очень мощными и могут сокрушить турецкую экономику. "Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать, - сказал он. - Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется".

"Продолжается сложная военная ситуация, она обсуждается, - отметил министр, отвечая на вопрос, как возможные рестрикции могут помочь союзникам США. - Полагаю, президент проводит специальные обсуждения, как и Министерство обороны. Это тот путь, который гарантирует обеспечение гуманитарных вопросов и защиту людей на земле".

Мнучин не согласился с мнением, что предыдущие действия Вашингтона не воспринимались должным образом Анкарой. "Не согласен. Не могу комментировать конфиденциальные дискуссии на различных уровнях", - ответил он на вопрос, почему в этот раз Турция, по мнению США, должна изменить поведение из-за угрозы санкций.

Министр также сообщил, что у него сейчас нет данных об отмене планировавшегося на ноябрь визита турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Вашингтон в связи с обострением отношений между США и Турцией. "Мне не известно ни о каких изменениях", - заявил он.

"Тем не менее я [ничего] этого не подтверждаю, - добавил Мнучин, комментируя в целом планируемый визит Эрдогана и его потенциальную отмену. - Я просто не слышал ничего ни одним, ни другим образом".