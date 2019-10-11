Зеленский подписал закон, направленный на улучшение инвестиционного климата

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательство для стимулирования инвестиционной деятельности на Украине. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

"Закон имеет целью улучшение инвестиционного климата в нашей стране по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Закон предполагает внесение изменений в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. "В частности, он направлен на устранение юридических пробелов, а также внедрение в правовую систему Украины инновационных правовых инструментов", - отметили в пресс-службе.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности на Украине" был принят Верховной радой 20 сентября 2019 года.

Ранее Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость привлечения на Украину инвестиций. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины может вырасти на 40% за пять лет за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшения роли государства на рынках.