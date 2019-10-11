Мнучин назвал американо-китайские торговые переговоры продуктивными

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин назвал в пятницу продуктивными проходящие в американской столице американо-китайские переговоры по урегулированию двусторонних споров в торговле.

Смогут ли США и Китай договориться?

Новый виток затянувшегося конфликта. Смогут ли США и Китай договориться?

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Об этом руководитель финансового ведомства заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"У нас - [представителя США на торговых переговорах Роберта] Лайтхайзера, вице-премьера [Госсовета КНР Лю Хэ], меня и других - проходят продуктивно двухдневные переговоры. Вскоре мы встретимся с президентом [Дональдом Трампом] и проинформируем его [по переговорному процессу]", - подчеркнул Мнучин.

Отвечая на вопрос журналистов, оправдан ли оптимизм фондовых рынков в отношении торговых переговоров, министр пошутил: "Фондовые рынки всегда правы".