Трамп заявил, что США и Китай подошли к "значительной первой фазе" торговой сделки

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Американского лидера цитирует пресс-пул Белого дома.

В свою очередь, как отмечает телеканал CNBC, данная фаза означает, что сделка может быть подписана. Трамп отметил, что договор будет оформлен через три недели и завершен к саммиту организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили в середине ноября.