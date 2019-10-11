Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС, 12 октября. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram. Об этом сообщается в пресс-релизе этой структуры.

Иск был подан в суд Манхэттена. Он связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram. По данным Комиссии, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 миллиарда токенов 39 жителям США.

"Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно", - приводятся в сообщении слова представителя ведомства Стефани Авакян.