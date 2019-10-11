Судебный процесс по делу российской компании "Конкорд" начнется в США 6 апреля 2020 года

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Судебный процесс по делу российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая обвиняется во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, начнется 6 апреля 2020 года. Это следует из подписанного в пятницу судьей Дэбни Фридрик графика рассмотрения дела.

"Судебный процесс начнется 6 апреля 2020 года", - говорится в документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.

В середине февраля прошлого года власти США заочно выдвинули обвинения против 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.

Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Москва до этого неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.