Россия и Китай согласовали контракт на разработку тяжелого вертолета

"Холдинг "Вертолеты России" и компания Avicopter завершили переговоры и согласовали все контрактные документы на создание тяжелого вертолета. Сейчас контракт проходит процедуру одобрения в государственных органах Китайской Народной Республики", - указал собеседник агентства. "Мы надеемся на его подписание до конца этого года", - сказал он.

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 12 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Даниил Смирнов/. Российский холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter завершили переговоры и согласовали контракт на создание тяжелого вертолета AC332 AHL. Как сообщил ТАСС в субботу представитель пресс-службы "Вертолетов России" на проходящей в Тяньцзине вертолетной выставке China Helicopter Exposition, стороны могут подписать документ до конца текущего года.

Как отметил представитель холдинга, согласно условиям заключенного межправительственного соглашения, "Вертолеты России" разработают техническое предложение и некоторые узлы и агрегаты для новой машины.

"Мы будем делать трансмиссию, хвостовой винт и некоторые другие части. При этом технологии будут переданы Китаю. В свою очередь, КНР отвечает за реализацию программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ", - добавил он.

"По предварительным расчетам китайской стороны, сертификация этой машины закончится ориентировочно к 2032 году. Изначально проект рассчитан для удовлетворения спроса на данные машины в КНР. Вопрос поставки в третьи страны находится в компетенции китайской стороны", - сказал собеседник агентства.

Максимальная взлетная масса вертолета AC332 AHL составит 38,2 т, практический потолок - 5,7 тыс. м. Дальность полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность машины при расположении груза внутри фюзеляжа составит 10 тонн, а при его размещении на внешней подвеске - до 15 т.

Поставки Ми-171

Представитель пресс-службы "Вертолетов России" отметил также, что холдинг поставил в Китай первый Ми-171 с двигателями ВК-2500-0, а портфель заказов на поставку таких вертолетов в Китай составляет 12 машин.

"Осуществлена поставка первого вертолета Ми-171 с двигателями ВК-2500 китайскому заказчику, подписаны и исполняются контракты на поставку еще 12 вертолетов китайским заказчикам", - указал он.

"В декабре 2018 года в районе китайского города Лицзян в условиях высокогорья были проведены демонстрационные полеты вертолета Ми-171 с двигателями ВК-2500. В ходе полетов на высоте 3,3 тыс. м вертолет выполнил задачу по доставке 3 т воды и ее сбросу на очаг пожара, что до этого не выполнял ни один другой вертолет данного класса", - рассказал собеседник агентства.

Вертолеты России" ожидают завершения процедуры валидации сертификата российского вертолета Ми-171А2 в Китае в 2020 году, отметили также в пресс-службе.

"Ведется работа по валидации сертификата типа вертолета Ми-171А2. Все материалы, необходимые для проведения процедуры сертификации, направлены в Управление гражданской авиации КНР и приняты в работу. Получение сертификата ожидается в 2020 году", - сказал он.

Управление гражданской авиации КНР выдало национальный сертификат на Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 в этом году, что позволило поставлять этот вертолет в Китай. Применение новых двигателей на вертолетах Ми-171 обеспечивает повышение грузоподъемности, статического и динамического потолка полета. Кроме того, большая доступная мощность двигателя в чрезвычайном режиме полета обеспечивает повышенную безопасность полета на одном работающем двигателе. Ранее в Китае был сертифицирован Ми-171 с двигателем ТВ3-117ВМ.

Центры обслуживания

"Вертолеты России" продолжают переговоры с китайскими партнерами о создании в Китае сервисных центров по обслуживанию и ремонту вертолетов Ми-171 и Ка-32.

"В настоящее время между "Вертолетами России" и китайскими партнерами продолжаются переговоры по реализации данных проектов. Определен технический облик планируемых к созданию объектов, а также подготовлены соответствующие технико-коммерческие предложения", - указал представитель пресс-службы "Вертолетов России". "Согласованы сроки начала контрактных переговоров, по результатам которых стороны приступят к практической реализации проектов", - добавил собеседник агентства.

Как подчеркнул представитель компании, Китай является важнейшим стратегическим партнером России в области поставок авиационной техники. "В настоящее время в КНР эксплуатируется порядка 350 вертолетов производства холдинга "Вертолеты России", и мы планируем расширять наше сотрудничество. В конце 2018 года был подписан контракт на поставку 20 вертолетов "Ансат". Также традиционный интерес для КНР представляют вертолеты типа Ми-8/17, Ми-26ТС и Ка-32А11ВС в противопожарном исполнении", - сказал он.

Ми-26ТС

МЧС Китая по итогам демонстрационных полетов дало высокую оценку российскому вертолету Ми-26ТС и другим машинам разработки "Вертолетов России", сообщил представитель пресс-службы "Вертолетов России".

"В начале октября этого года специалисты холдинга провели в Москве демонстрационный показ вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" в медицинском исполнении, и презентацию модельного ряда холдинга для делегации МЧС Китая во главе с секретарем партийной организации этого министерства господином Хуан Мином (замглавы МЧС КНР - прим. ТАСС)", - указал он.

"В ходе состоявшихся переговоров Хуан Мин рассказал о проводимых его ведомством мероприятиях, направленных на повышение эффективности использования вертолетной техники в условиях ЧС, дав "высокую оценку вертолетам российского производства, особенно выделив уникальные возможности вертолета Ми-26ТС", добавил собеседник агентства.

"В свою очередь "Вертолеты России" подтвердили готовность осуществлять поставки новых вертолетов Ми-171А2, "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-26ТС в интересах авиационных отрядов МЧС и гражданских авиакомпаний выполняющих задачи в интересах МЧС", - резюмировал он.

Ми-26ТС способен перевозить груз внутри кабины или на внешней подвеске общим весом до 20 т. Вертолет многократно доказывал свою эффективность во время тушения крупнейших очагов пожаров в КНР. Вертолет типа Ми-26Т и его военная версия Ми-26 разработаны на Московском вертолетном заводе имени Миля и серийно выпускаются на "Роствертоле" (входит в "Вертолеты России").

China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в КНР. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. Среди ее соорганизаторов - правительство города Тяньцзинь и армейская авиация сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. В этом году выставка проходит с 10 по 13 октября.

