Премьер Госсовета Китая заявил о необходимости увеличить национальные резервы газа

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании комитета по вопросам энергетики указал на необходимость увеличения национальных резервов газа, а также нефти с целью обеспечения стратегической безопасности страны. Об этом сообщила в субботу газета China Daily.

По данным издания, глава правительства подчеркнул, что Китаю предстоит предпринять дополнительные усилия для минимизации рисков и преодоления чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере. Он отметил, что компетентные госорганы КНР должны активизировать работу над формированием более диверсифицированной системы доступа к энергоносителям.

"Необходимо продолжить рыночные преобразования в энергетическом секторе, - подчеркнул Ли Кэцян. - Поставки природного газа должны быть гарантированы путем координации усилий по его добыче, хранению, транспортировке и сбыту".

Он добавил, что Китай должен усилить международное сотрудничество в области нефти и газа, активно развивать альтернативные источники энергии. В то же время премьер заявил, что уголь следует продолжить параллельно использовать, в частности на северо-востоке КНР, где зимой наступают суровые холода.

Согласно официальной статистике, Китай в 2018 году резко увеличил импорт газа - на 31,9%, до 90,39 млн тонн, также закупив за границей 462 млн тонн нефти (рост на 10,1%).

Как сообщил в начале сентября вице-премьер Госсовета Хань Чжэн на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, китайская сторона готовится к запуску в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" (восточный маршрут), благодаря которому сможет постоянно наращивать объем закупки газа в РФ.