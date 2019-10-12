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Президент Эквадора согласился изучить указ об отмене субсидий на топливо

После подписания 3 октября этого указа цены на дизельное топливо и бензин выросли более чем на 120%

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 октября. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено согласился изучить указ об отмене субсидий на топливо. Об этом заявил в субботу мэр столицы страны Хорхе Йюнда Мачадо.

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"Принимая во внимание происходящее в стране, господин президент согласился проанализировать указ 883", - сказал мэр на пресс-конференции, отрывок видеозаписи которой он опубликовал в Twitter.

На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%.

Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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