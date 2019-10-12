Токийские аэропорты Ханэда и Нарита возобновили работу после удара тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Работа токийских международных аэропортов Ханэда и Нарита, приостановленная из-за тайфуна "Хагибис", была восстановлена в воскресенье утром. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что воздушные гавани принимают внутренние и международные рейсы. Ожидается, что в ближайшее время из Ханэды и Нариты также начнут осуществляться и вылеты.

Также в настоящее время постепенно восстанавливается железнодорожное сообщение в Токио и прилегающих к японской столице областях, возобновляют работу скоростные автомобильные магистрали.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. В настоящее время это предупреждение снято. По последним данным, по крайней мере четыре человека погибли, 17 числятся пропавшими и более 100 получили травмы различной степени тяжести.