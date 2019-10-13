Зарплаты иркутскому губернатору и чиновникам повысят в связи с ростом доходов региона

ИРКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Повышение зарплат губернатора Иркутской области и госслужащих на 20% стало возможным благодаря росту доходной части бюджета региона. За с 2015 по 2019 год она увеличилась на 88%. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава пресс-службы правительства региона Павел Добродеев.

"Доходная часть бюджета у нас выросла на 88% за 4 года, с 2015 по 2019 год, мы об этом уже неоднократно говорили. Зарплату госслужащим не повышали с 2012 года. Во многом благодаря этому увеличению доходной части удалось повысить заработную плату. Притом, что заработную плату повысят не только в исполнительной власти", - сказал Добродеев.

По его словам, общая сумма доходов региона в 2019 году составит около 196,4 млрд рублей. Павел Добродеев отметил, что увеличение доходов главы Иркутской области даст возможность увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. В том числе, тем, кто работал в зоне паводков.

Законопроект об увеличении оклада иркутского губернатора внесен в Законодательное собрание. В соответствии с ним оклад главы региона предлагается повысить до 27 тыс. 167 рублей с 1 октября 2019 года. Также будут увеличены оклады лиц, замещающих областные государственные должности - это 74 человека.

Дополнительные расходы областного бюджета в четвертом квартале 2019 года составят 32 млн рублей, в 2020 году - около 128 млн рублей. Это указано в заключении КСП.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе, в 2018 и 2019 годах оклады госслужащих повышались на 4% - на процент инфляции, а в 2015 году губернатор из-за сложного состояния бюджета региона сокращал оклады госслужащих, в том числе свой, на 10%.

Левченко, избранный губернатором Иркутской области от КПРФ, возглавляет регион с 2015 года. В 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составил более 5,5 млн рублей.