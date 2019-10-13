Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС

ТАСС, 13 октября. Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью газете Financial Times.

"У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций?" - сказал Орешкин. Министр заявил, что популярность российских внутренних облигаций среди иностранных инвесторов способствует осуществлению идеи экспорта энергоносителей в рублях.

Он отметил, что российский рынок облигаций уже пользуется популярностью у компаний и инвесторов из ЕС. По данным Financial Times, иностранцам принадлежит около 30% рублевых займов. "Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией", - сказал министр, комментируя преимущества российской валюты.

По мнению Орешкина, привлечение инвестиций через рублевые расчеты позволит России минимизировать потери от экономических санкций США и зависимость от американской валюты. Центральный банк за последние 18 месяцев сократил свои активы в казначейских облигациях США с $96 млрд до $8 млрд.

О сотрудничестве в сфере продовольствия

Орешкин также сообщил о намерении России наращивать двустороннюю торговлю с Европейским Союзом, подчеркнув роль президента Франции Эммануэля Макрона в улучшении отношений РФ и ЕС. "Когда господин Макрон был министром экономики [Франции], он возглавлял комиссию по развитию между Россией и Францией. Он знает, как установить контакт и иметь совместные проекты", - сказал министр. Вместе с тем он заявил, что Россия не восстановит импорт продовольствия из ЕС, если Брюссель не облегчит доступ Москвы на европейский рынок.

По мнению Орешкина, доступ российской продукции на европейский рынок затруднен из-за ограничений ЕС, связанных с сельскохозяйственными субсидиями и техническим регулированием. "Если вы говорите о свободной торговле, это должна быть настоящая свободная торговля, а не частично свободная торговля", - отметил министр.

Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ. В сентябре 2018 года в Страсбурге в ежегодном обращении к Европарламенту о положении дел в ЕС председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер, отметил, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей в долларах и заявил, что это положение дел нужно изменить. 5 декабря Еврокомиссия выдвинула ряд предложений по усилению роли евро на мировой арене. Как сообщила пресс-служба ЕК, одна из мер в рамках плана - использование валюты Евросоюза при заключении международных договоров на стратегически важных рынках, в том числе и на энергетическом.